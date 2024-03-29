Посетители Art Russia / Арт Россия 2024 создали первую цифровую картину в истории ярмарки

На ярмарке «Art Russia / Арт Россия 2024» в Москве было открыто необычное творческое пространство под названием «Arenadata Art». Этот проект реализован совместно с Группой Arenadata, ведущим разработчиком программного обеспечения для работы с данными. «Arenadata Art» представляет собой зону, доступную для посещения с 28 по 31 марта, включая все дни проведения ярмарки.

В первый день мероприятия посетители могли принять участие в создании первого в истории ярмарки цифрового визуального объекта. Данный объект отражает роль каждого человека в общем объеме накопленной информации. Посетителям предложили стать соавторами произведения искусства, создавая уникальные изображения на основе информации об объеме данных на их смартфонах. В конце дня все созданные картины были объединены в единую цифровую композицию, помеченную специальным ID, отображающим объем накопленных данных.

Единая цифровая композиция Единая цифровая композиция Единая цифровая композиция

В рамках проекта «Arenadata Art» будут созданы четыре цифровых картины, посвященные ключевым темам ярмарки: экскурсам в искусство, арт-бизнесу и новым формам искусства.

Кроме того, на протяжении всей ярмарки на территории «Arenadata Art» будет работать уникальный счетчик накопления данных. Результаты счетчика будут влиять на действия всех участников мероприятия — от организаторов и спикеров до художников, кураторов и посетителей. Процесс работы счетчика можно будет отслеживать как внутри пространства «Arenadata Art», так и на главном экране Гостиного двора.