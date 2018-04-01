Популярный инсайдер сообщил дату выхода Grand Theft Auto VI

Геймеры со всего мира ждут дату анонса новой GTA, ведь с выхода последней части прошло практически 7 лет. Боевик Grand Theft Auto V обрел огромную популярность, а ребята из Rockstar постоянно обновляют GTA Online, чтобы поддерживать интерес к проекту.
Тем не менее, авторитетный инсайдер под ником PSErebus (ранее он раскрыл точную дату выхода The Last of Us Part II) поделился информацией о будущей GTA VI, а именно о дате выхода. Если верить его информации, то продолжение выйдет только через пару лет.
Rockstar Games планирует выпустить Grand Theft Auto VI осенью 2021 года.
Ранее инсайдер уже сообщал о выходе Xbox Series X и PlayStation 5.
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