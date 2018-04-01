Популярный инсайдер сообщил дату выхода Grand Theft Auto VI

Геймеры со всего мира ждут дату анонса новой GTA, ведь с выхода последней части прошло практически 7 лет. Боевик Grand Theft Auto V обрел огромную популярность, а ребята из Rockstar постоянно обновляют GTA Online, чтобы поддерживать интерес к проекту.

Тем не менее, авторитетный инсайдер под ником PSErebus (ранее он раскрыл точную дату выхода The Last of Us Part II) поделился информацией о будущей GTA VI, а именно о дате выхода. Если верить его информации, то продолжение выйдет только через пару лет.

Grand Theft Auto VI from developer Rockstar Games is currently scheduled to be released in Fall 2021 pic.twitter.com/5Tftp1aQla — PlayStation (@PSErebus) December 23, 2019

Rockstar Games планирует выпустить Grand Theft Auto VI осенью 2021 года.

Ранее инсайдер уже сообщал о выходе Xbox Series X и PlayStation 5.