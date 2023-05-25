Популярное приложение iRecorder Screen Recorder для Android тайно записывало звук

Издание Are Technica выяснило, что приложение iRecorder Screen Recorder для Android, которое стало очень популярным, скрытно записывало звуковые данные своих пользователей.

Приложение было выпущено в 2021 году и уже в августе 2022-го, разработчики представили большое обновление. Одной из новых функций была возможность автоматической записи аудио каждые 15 минут.

Записи затем отправлялись по зашифрованной ссылке на сервер разработчика. Всю эту информацию подтвердил в своём блоге Лукас Стефанко, исследователь из Essential Security against Evolving Threats (ESET).

Также стало известно, что в приложение был внедрен вредоносный код, основанный на AhMyth Android RAT — трояне с открытым исходным кодом. Когда это стало известно, Google немедленно удалила приложение из Play Market, однако к тому времени оно уже было загружено более чем 50 тысячами пользователей.