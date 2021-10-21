Салфетка от Apple стала популярным продуктом

Похоже, маркетинг обладает удивительной силой. Мы ранее писали о салфетке для протирки дисплеев Apple почти за 2000 рублей. И, как оказалось, это крайне востребованный товар. Так, в Китае покупателям говорилось об ожидании салфетки до зимы — её обещают отправить с 3 по 16 декабря.

Теперь же официальный сайт Apple в США сообщил, что отправка будет осуществляться осуществлена с 20 декабря по 17 января. В России сроки ожидания выросли с 4-5 недель до 6-8.

При этом отмечается, что салфетка оказалась более дефицитным товаром, чем iPhone 13, хотя для неё не нужны ни полупроводниковые компоненты, ни сборка. Пока неясно, почему дефицит возник и здесь.

Сама салфетка подходит для дисплеев Apple, включая стекло с нанотекстурой Pro Display XDR, а также для экранов новых MacBook Pro, всех iPhone, iPad и Mac. Самое интересное, что купить новинку можно только через интернет. Салфетки нет даже в официальных розничных магазинах Apple.