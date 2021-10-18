Apple представила MacBook Pro с новыми чипами M1 и «чёлкой» в экране

Apple представила обновлённый MacBook Pro. Он оснащается новыми чипами M1 Pro и M1 Max, а также спорным решение в виде «чёлки» в дисплее. Ноутбук представлен с диагональю экрана 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.

Новые MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR на основе технологии Mini-LED с поддержкой ProMotion и частотой обновления экрана до 120 Гц. Также появился вырез для камеры FaceTime HD 1080p и улучшенной аудиосистемой среди всех ноутбуков Mac. Рамки по бокам экрана стали на 26% меньше, сверху — на 60%.

В MacBook Pro вернулся магнитный зарядный порт MagSafe, HDMI-разъём и слот для SD-карт. Кроме того, есть три порта Thunderbolt 4.

Благодаря поддержке быстро зарядки, ноутбуки могут восполнить свой заряд на 50% всего за полчаса. Время автономной работы на одном заряде составляет до 21 часа в режиме воспроизведения видео для 16-дюймовой модели и до 17 часов для 14-дюймовой.

Миниатюрный дисплей в клавиатуре Touch Bar заменили на физических клавиши и Touch ID.

Цены для России

Новые ноутбуки можно заказать уже сегодня, в продаже появятся 26 октября. На выбор два цвета: серебристый и «серый космос».

Стоимость следующая: