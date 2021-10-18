Apple представила MacBook Pro с новыми чипами M1 и «чёлкой» в экране

Apple представила обновлённый MacBook Pro. Он оснащается новыми чипами M1 Pro и M1 Max, а также спорным решение в виде «чёлки» в дисплее. Ноутбук представлен с диагональю экрана 14,2 дюйма и 16,2 дюйма.
Новые MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR на основе технологии Mini-LED с поддержкой ProMotion и частотой обновления экрана до 120 Гц. Также появился вырез для камеры FaceTime HD 1080p и улучшенной аудиосистемой среди всех ноутбуков Mac. Рамки по бокам экрана стали на 26% меньше, сверху — на 60%.
В MacBook Pro вернулся магнитный зарядный порт MagSafe, HDMI-разъём и слот для SD-карт. Кроме того, есть три порта Thunderbolt 4.
Благодаря поддержке быстро зарядки, ноутбуки могут восполнить свой заряд на 50% всего за полчаса. Время автономной работы на одном заряде составляет до 21 часа в режиме воспроизведения видео для 16-дюймовой модели и до 17 часов для 14-дюймовой.
Миниатюрный дисплей в клавиатуре Touch Bar заменили на физических клавиши и Touch ID.
Цены для России
Новые ноутбуки можно заказать уже сегодня, в продаже появятся 26 октября. На выбор два цвета: серебристый и «серый космос».
Стоимость следующая:
- MacBook Pro M1 Pro 14: 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, 512 ГБ — 189 990 рублей.
- MacBook Pro M1 Pro 14: 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, 1 ТБ — 234 990 рублей.
- MacBook Pro M1 Pro 16: 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, 512 ГБ — 234 990 рублей.
- MacBook Pro M1 Pro 16: 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, 1 ТБ — 254 990 рублей.
- MacBook Pro M1 Max 16: 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, 1 ТБ — 334 990 рублей.
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