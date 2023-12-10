Пользователи Google Chrome в Евросоюзе будут выбирать поисковую систему по умолчанию

С начала 2024 года жители стран Евросоюза, использующие браузер Google Chrome, получат предложение выбрать поисковую систему по умолчанию. При первом запуске браузера, будет предоставлена возможность выбора из нескольких популярных поисковых систем, среди которых Google, Yahoo, Bing, Ecosia, DuckDuckGo, Yep, Karma Search, OceanHero, «Яндекс», Nojeek, PrivacyWall, Qwant. Пользователи увидят это сообщение в соответствии с законодательством своих стран, причем поисковые системы будут расположены в случайном порядке.

Чтобы попробовать эту функцию прямо сейчас, нужно установить тестовую версию браузера Google Chrome в канале Canary. После этого нужно скопировать и вставить следующий адрес в адресную строку браузера:

chrome://flags/#enable-search-engine-choice

Затем на странице перевести подсвеченный параметр в положение “Enabled – WithForcedEeaCountry” и перезапустить браузер.

Это не первый раз, когда Google внедряет подобную функцию выбора поисковой системы. В 2019 году подобный интерфейс появился в операционной системе Android после того, как Европейские власти обвинили корпорацию в использовании популярности Android для продвижения собственного поискового сервиса. Это решение стало реакцией Google на наложенный штраф в размере 5 миллиардов долларов.