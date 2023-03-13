Показаны макеты iPhone 15 распечатанные на 3D-принтере

Японский блог Macotakara опубликовал фотографии болванок корпусов будущей серии смартфонов iPhone 15. Изображения показывают макеты iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, созданные на 3D-принтере.

Болванки такого типа обычно используются производителями аксессуаров, таких как чехлы, для более точной подгонки к размерам и формам новых устройств.

На фото можно заметить, что новые модели смартфонов имеют более плавные и закругленные края, чем их предшественники. Однако, никаких других значимых изменений в дизайне или функциональности не было замечено.

Пока Apple не комментировала эти утечки информации и не сообщила официальных деталей относительно новых моделей iPhone 15. Однако, ожидается, что они будут представлены на рынке в сентябре 2023 года, как это обычно происходит в случае с осенними анонсами Apple.