Показан редкий прототип iPod touch 5 с плоскими гранями

В далёком 2007 году компания Apple выпустила плеер iPod Touch. Это был упрощённый вариант iPhone без телефонного модуля, но с Wi-Fi, камерой и сенсорным экраном. А в 2012 году вышел iPod Touch 5-го поколения, который появился одновременно с iPhone 5. Однако, как оказалось, он мог быть другим.

Известный инсайдер и коллекционер техники под ником Mr White опубликовал фото раннего прототипа iPod Touch. И на них видно, что устройство могло получит плоские грани, а не закруглённые. При этом корпус алюминиевый, но более матовый.

Есть место под 30-контактный разъем для зарядки, а вот разъём для наушников находится на противоположном крае.

Пока неясно, почему дизайн изменили. Возможно, чтобы его не путали с iPhone 5.

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