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Показан монтажный ролик Cyberpunk 2077 с патчем 2.0 и Phantom Liberty

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 14:20

CD Projekt RED показала монтажный ролик от блогера Much, демонстрирующий Cyberpunk 2077 с патчем 2.0 и дополнением Phantom Liberty.

На видео представлены бодрые перестрелки с использованием нового оружия, а также погони. Так, можно увидеть, что игроку будут доступны снайперская винтовка и новые пистолеты, хотя основной арсенал уже известен из оригинальной игры.


Ранее разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о нововведениях, которые появятся в бесплатном патче 2.0, в то время как дополнительные опции будут доступны только после покупки DLC.

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