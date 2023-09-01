Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали об отличиях патча 2.0 и Phantom Liberty

Разработчики опубликовали небольшой список, который будет только дополняться. Из него можно узнать, что для получения всех нововведений в Cyberpunk 2077, потребуется приобрести Phantom Liberty.

Например, новый город под названием Догтаун (Пёсий город), а также сюжетные линии, квесты, побочные задания и древо способностей — появятся только в дополнении.

Также стало известно, что патч 2.0 внедрит в оригинальную игру переработанную систему полиции, улучшенный ИИ NPC и обновлённое древо умений. Все это будет доступно на консолях PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Полный список нововведений, студия CDPR пока не раскрывает до полноценного выхода DLC. Обновление 2.0 должно появиться до 26 сентября. Именно в эту дату произойдёт релиз Phantom Liberty.