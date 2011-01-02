Подписчики AppleCare+ смогут получить новинки Apple раньше всех

Представители Apple в очередной раз придумали, как мотивировать людей пользоваться их услугами. На этот раз речь идет о расширенной гарантии AppleCare+. Все подписчики смогут приобретать недавно анонсированные устройства компании немного раньше остальных. В пример можно привести iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые уже доступны для предварительного заказа в некоторых странах, тогда как для остальных заказ станет доступен лишь 6 ноября.

В продаже эти устройства появятся 13 ноября, а вот подписчики AppleCare+ смогут получить эти устройства на пару дней раньше. Есть мнение, что это в будущем распространится и на другие продукты компании. На данный момент эта услуга реализована во многих странах, включая и Россию. Стоимость программы зависит от устройства. Для примера возьмем iPhone 12, и цена услуги для данного девайса составляет 14 990 рублей, причем объем внутреннего накопителя не учитывается.

А что же, кроме более быстрой доставки входит в комплект AppleCare+?

Международное покрытие. Это значит, что купленный в России смартфон, может быть обслужен в любой другой стране, где есть такая возможность.

Express Replacement – услуга, которая позволяет проконсультироваться по телефону на счет механического повреждения. Здесь абоненту будет предложен выбор замены устройства на период ремонта.

Два ремонта в год по специальной цене, включая разбитый дисплей.

Для обладателей Mac имеется возможность ремонта на дому.

Возможность отправки неисправного устройства в сервисный центр посредством курьерской службы, причем авторизованной и с бесплатной доставкой по территории России.

Круглосуточная поддержка. Данная услуга распространяется на все устройства от Apple, включая iPhone и iPad, а также Apple Pencil и клавиатуру, Mac и iPod, включая наушники и USB-кабель, а также Apple Watch с магнитным зарядным устройством, наушниками AirPods и Beats.