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Новости

Дизайн Poco M3 Pro 5G подтверждён официально

Бренд Poco официально подтвердил дизайн будущего смартфона Poco M3 Pro 5G. Таким образом, рендеры, опубликованные на прошлой неделе, оказались правильными.

  • Poco M3 Pro 5G

Судя по ним, новинка получит огромный логотип POCO на задней панели, тройную основную камеру с главным модулем на 48 МП. Также будут два модуля по 2 МП — макро и датчик глубины. Есть лазерный автофокус.

  • Poco M3 Pro 5G

Внутри будет установлен чипсет MediaTek Dimensity 700 5G с экраном с разрешением в Full HD+, диагональю в 6,5 дюйма и частотой 90 Гц. Предполагается наличие 4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ постоянной. Также новинка получит аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 Вт.

  • Poco M3 Pro 5G

Официальный анонс новинки ожидается уже завтра, 19 мая.

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Источник:
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