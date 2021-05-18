Дизайн Poco M3 Pro 5G подтверждён официально

Бренд Poco официально подтвердил дизайн будущего смартфона Poco M3 Pro 5G. Таким образом, рендеры, опубликованные на прошлой неделе, оказались правильными.

Судя по ним, новинка получит огромный логотип POCO на задней панели, тройную основную камеру с главным модулем на 48 МП. Также будут два модуля по 2 МП — макро и датчик глубины. Есть лазерный автофокус.

Внутри будет установлен чипсет MediaTek Dimensity 700 5G с экраном с разрешением в Full HD+, диагональю в 6,5 дюйма и частотой 90 Гц. Предполагается наличие 4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ/128 ГБ постоянной. Также новинка получит аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Официальный анонс новинки ожидается уже завтра, 19 мая.

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