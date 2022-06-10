Раскрыты полные характеристики Poco F4 5G

В Сети появилось много тизерных изображений Poco F4 5G, которые полностью раскрывают характеристики новинки. Однако, дата официального анонса до сих пор неизвестна.

Спецификации у новинки следующие:

Процессор — Qualcomm Snapdragon 870 5G (7nm)

Дисплей — Samsung E4 Super AMOLED FHD + (1080 × 2400) 120Гц с Dolby Vision

Камера — 64-мегапиксельная основная камера + 8-мегапиксельная сверхширокая камера + 2-мегапиксельная макро-камера + 20-мегапиксельная селфи-камера

Оперативная и встроенная память — 12GB LPDDR5 + 256GB UFS 3.1

Батарея и зарядка — 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт

Операционная система — MIUI 13 на базе Android 12

Смартфон должны представить в ближайшие дни-недели в Индии, но, как уже упоминалось, точной даты пока нет. Ожидается, что Poco F4 5G будет продаваться от $350.

Кстати, посмотреть живые фото этого смартфона можно здесь.

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