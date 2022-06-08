Грядущий Poco F4 5G появился на живых фото. На снимках видно, что устройство сильно похоже сразу на три смартфона Redmi: K50, K50 Pro и K40S. Из значимых отличий пока можно выделить только камеру.

Redmi K50

По слухам, у новинки будет 6,67-дю0ймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 870, емкость аккумулятора составит 4500 мАч + поддержка быстрой 67-ваттной зарядки (производитель обещает от 0% до 100% за 38 минут). Сканер отпечатков пальцев разместят сбоку.

Основная камера получит датчик побольше, чем у Redmi K50 — 64 место 48 Мп. Также будет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный макро. У фронтальной камеры — 20 Мп.

Скорее всего, Poco F4 5G представят скоро. Стоимость версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составит $350.

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