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Новости

Xiaomi представила доступный Poco F4 5G

Бренд Poco сегодня выпустил Poco F4 5G, который был известен в Китае как Redmi K40S. Однако, глобальная версия получила обновленный датчик камеры на 64 Мп вместо 48 Мп.

Производитель называет это устройство одним из самых тонких и легких своих флагманов, его вес — 195 грамм, толщина — 7,7 мм.

У «почти» новинки 6,67-дюймовый AMOLED Samsung E4 дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран наделили закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и защитой от воды и пыли IP53.

Основная камера тройная: 64, 8 и 2 Мп. Фронтальная получила 20 Мп. В своем Twitter бренд обещает качественные фото как в дневном, так и ночном режимах. Вот примеры фото, сделанные на этот смартфон:

Процессором выступает Snapdragon 870. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, есть поддержка 67-ваттной зарядки.

Poco F4 5G представлен в трех оттенках: лунном серебристом, ночном черном и туманном зеленом.

Для европейского рынка смартфон будет доступен в двух версиях:

  • 6/128 ГБ — €400;
  • 8/256 ГБ — €450.

Для Индии выпустили три версии:

  • 6/128 ГБ — $360;
  • 8/128 ГБ — $385;
  • 12/256 ГБ — $435.

Для первых покупателей будут действовать скидки в размере €50 и $50 соответственно.

Также бренд Poco сегодня представил геймерский Poco X4 GT. Про него можно почитать здесь.

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Источник:
Poco

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