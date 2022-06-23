Представлен геймерский смартфон Poco X4 GT

Xiaomi представила геймерский смартфон Poco X4 GT. Производитель обещает пользователям «безграничную скорость».

У Poco X4 GT 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана 270 Гц. Процессором выступает однокристальная MediaTek Dimensity 8100, есть 8 Гб оперативной LPDDR5 памяти с накопителем стандарта UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5080 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.

Основная камера тройная: главный датчик на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины. У фронтальной камеры 16 Мп.

Также смартфон может похвастаться сканером отпечатков, встроенным в боковую кнопку включения, поддержкой 5G, стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP53, Wi-Fi 5 (ax), модулем NFC и Bluetooth 5.3.

Новинка представлена в трех цветах: голубом, черном и серебристом.

В продаже Poco X4 GT окажется 27 июня, для первых покупателей будут действовать скидки. За версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти придется заплатить — €379, первым покупателям — €299. Стоимость за 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — €429, со скидкой — €349.

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