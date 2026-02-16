OPPO Find X9 и Find X9 Pro готовятся к выходу в России

OPPO в ближайшее время может официально представить в России флагманские смартфоны Find X9 и Find X9 Pro. Эти модели дебютировали в Китае и на глобальном рынке ещё осенью прошлого года, однако до российского рынка, судя по всему, доберутся только сейчас.

На официальном российском сайте OPPO уже появились промо-страницы обеих новинок с полным перечнем характеристик. Из опубликованных данных следует, что смартфоны сохранят все ключевые спецификации. В частности, производитель не стал уменьшать ёмкость аккумуляторов.

Российская версия OPPO Find X9 получит батарею на 7025 мАч, а Find X9 Pro — на 7500 мАч. Оба смартфона будут продаваться в одной конфигурации памяти 16/512 ГБ. При этом выбор цветов окажется более скромным: на российском рынке не появятся белый и красный Find X9, а также красный Find X9 Pro.

Доступные в России цвета OPPO Find X9 (слева) и Find X9 Pro (справа)

Информации о стоимости смартфонов и точной дате начала продаж в России пока нет.