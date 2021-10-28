В Сети показали пляжное полотенце и тряпки для мытья посуды от Apple

Недавно мы сообщали о нехватке салфеток для протирки экрана от Apple. И вот теперь дизайнер Appledsign решил потроллить компанию. Он опубликовал в Twitter концепт-арты тряпки для мытья посуды Apple Wash Cloth и пляжного полотенца Apple Towel Max.
Первую позицию он оценил в 99 долларов, а вторую — в 999. Хотя пока неясно, за что придётся платить такие деньги.
Само собой, это лишь шутка, компания официально не заявляла таких продуктов. Однако ажиотаж вокруг «нанотехнологической» салфетки за 2000 рублей показал, что пользователи могут покупать и такие товары.
Впрочем, учитывая тот факт, что компания из Купертино выпускает подчас необычные продукты, стоит ждать также и полотенца. Кто знает, что взбредёт в голову Тиму Куку.
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