В Сети показали пляжное полотенце и тряпки для мытья посуды от Apple

Недавно мы сообщали о нехватке салфеток для протирки экрана от Apple. И вот теперь дизайнер Appledsign решил потроллить компанию. Он опубликовал в Twitter концепт-арты тряпки для мытья посуды Apple Wash Cloth и пляжного полотенца Apple Towel Max.

Первую позицию он оценил в 99 долларов, а вторую — в 999. Хотя пока неясно, за что придётся платить такие деньги.

There are also rumors that Apple is working on the Apple Towel Max, which basically has the size of a beach towel! Can’t wait for that one! #applememe #applecloth #applejoke pic.twitter.com/HIYeGgzy0D — Appledsign (@appledsign) October 27, 2021

Само собой, это лишь шутка, компания официально не заявляла таких продуктов. Однако ажиотаж вокруг «нанотехнологической» салфетки за 2000 рублей показал, что пользователи могут покупать и такие товары.

Впрочем, учитывая тот факт, что компания из Купертино выпускает подчас необычные продукты, стоит ждать также и полотенца. Кто знает, что взбредёт в голову Тиму Куку.