В Плюс Сити появились герои «Кибердеревни» и персонаж из новой книги Пелевина

В игре появились герои нового сериала «Кибердеревня» на Кинопоиске, также добавился загадочный персонаж к выходу новой книги Пелевина в Букмейте и Добродушный шар, летающий над Плюс Сити.

С выходом новых серий «Кибердеревни» в игру будут добавляться различные объекты и персонажи. 14 и 15 октября появится Марсианская буханка. Позже в игру добавят изобретателя и садовода Николая, его жену Надю и Робогозина.

В игре появился новый элемент — Добродушный шар, который доступен игрокам, внесшим округление в поддержку фонда “Помощь рядом” через сервисы Яндекса. Эта функция автоматически повышает стоимость заказа до ближайшего круглого числа. Например, сумма заказа 395 рублей будет автоматически увеличена до 400 рублей. Средства, собранные благодаря Добродушному шару, будут направлены на организацию поездок для нуждающихся и специалистов благотворительных фондов, а также на закупку необходимых товаров и продуктов для некоммерческих организаций. За первую неделю после введения Добродушного шара более 30 000 человек присоединились к этой инициативе.

К выходу двадцатого романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» добавлен персонаж «Неуловимый П». Для его разблокировки необходимо прослушать сам роман в приложении Букмейта.