В играх PlayStation может появиться реклама

Sony работает над идей по размещению рекламы в играх на PlayStation. Об этом стало сообщило издание Business Insider.

Сейчас специалисты Sony активно консультируется со специалистами в сфере рекламных технологий. Она должна позволить сторонним разработчикам и издателям производить самостоятельный запуск рекламных кампаний в играх.

Изначально подобную рекламу могут внедрить в условно-бесплатные проекты, их популярность выросла в момент начала пандемии коронавируса.

Есть вероятность, что подобная реклама может появиться в платных играх. Например, персонаж будет использовать брендированные продукты, предметы или видеть рекламные билборды в игровом мире.

Запуск рекламной платформы для разработчиков ожидается к концу 2022 года.

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