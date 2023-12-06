Black Shark представил новый продукт и ответил почему не анонсирует игровой смартфон Black Shark 6 Pro

Производитель игровых устройств Black Shark провёл в Китае пресс-конференцию, на которой представил новый продукт, рассказал о будущем компании и ответил на вопрос почему игровой смартфон Black Shark 6 Pro до сих пор не представлен.

В первые минуты мероприятия, компания напомнила о своих мобильных игровых девайсах, выпущенных с момента основания подразделения и ответила на главный вопрос почему смартфон Black Shark 6 Pro до сих пор не представлен — бренд Black Shark изменил свою специализацию.

По словам представителей компании, Black Shark прекращает производство игровых смартфонов и начинает выпуск фирменных энергетических напитков. Более того, вендор уже создал и анонсировал первое поколение напитка, который будет поставляться в пластиковых бутылках объёмом 300 мл.

Что касается состава «энергетика» Black Shark, он включает в себя 165 мг таурина, 96 мг кофеина, 50 мг теанина, 50 мг порошка женьшеня и 5 мг фосфатидилсерина. В Китае стоимость упаковки из восьми бутылочек напитка составит 48 юаней (626 ₽).

Пока непонятно, будет ли компания продолжать выпускать игровую периферию и другие гаджеты под брендом Black Shark или полностью переходит на производство энергетических напитков.