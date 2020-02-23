PlayStation 5 могут показать в июне

Несмотря на состоявшийся дебют консоли нового поколения Xbox Series X от Microsoft, компания Sony до сих пор сохраняет молчание по внешнему виду PlayStation 5, показав только новый геймпад.

Один из инсайдеров опубликовал пост в Твиттере, который сообщает дату показа PlayStation 5. Если верить данным, то новую консоль покажут 2 июня.

The final design for PlayStation 5 will be officially unveiled by Sony Interactive Entertainment on the PlayStation Blog on June 2, 2020 pic.twitter.com/YmBrVnjZ27 — Iron Man (@PSErebus) May 5, 2020

Стоит отметить, что одним внешним видом презентация не ограничится. Ведь на днях Microsoft продемонстрировала игровые проекты для Xbox Series X и поэтому Sony может показать эксклюзивные игры, которые появятся на консоли будущего поколения.