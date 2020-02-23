PlayStation 5 могут показать в июне

Несмотря на состоявшийся дебют консоли нового поколения Xbox Series X от Microsoft, компания Sony до сих пор сохраняет молчание по внешнему виду PlayStation 5, показав только новый геймпад.
Один из инсайдеров опубликовал пост в Твиттере, который сообщает дату показа PlayStation 5. Если верить данным, то новую консоль покажут 2 июня.
Стоит отметить, что одним внешним видом презентация не ограничится. Ведь на днях Microsoft продемонстрировала игровые проекты для Xbox Series X и поэтому Sony может показать эксклюзивные игры, которые появятся на консоли будущего поколения.
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