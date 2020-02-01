Появилась дата официального анонса PlayStation 5 и Xbox Series X

Мероприятие Tokyo Game Show – одно из тех, которые игроманы ждут с особым нетерпением. Особняком стоит этот года, в который предполагается выход двух новых игровых приставок от ведущих производителей. Речь идет о PlayStation 5 и Xbox Series X, ведь больше никто не заявлял о возможном выходе новых продуктов.

На данный момент известны сроки проведения мероприятия, которое пройдет неподалеку от столицы Японии с 24 по 27 сентября. Естественно, официально еще никто не подтвердил, что именно эти игровые консоли будут представлены на этом мероприятии. Более того, кроме этих долгожданных игровых устройств, на выставке будет сделан еще один упор на технологиях будущего.

Речь идет о возможности облачного гейминга. Это будет достигаться благодаря еще одной инновационной технологии передачи данных – 5G. Внедрение такой возможности придаст очередной толчок виртуальным игровым дисциплинам. А вот для мероприятия – это еще и приток множества заинтересованных лиц. Tokyo Game Show обещает быть интересным на события.