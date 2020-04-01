Представлен геймпад для PlayStation 5

Неожиданно для всех, компания Sony представила новый геймпад для PlayStation 5. Многие ожидали увидеть DualShock 5, но таким ожиданиям не суждено было сбыться. На деле мы видим нечто иное – DualSense. Судя по отзывам тех, кто уже его видел, дизайн, мягко сказать, удивляет. И это касается не только внешнего вида, но и наличия новых возможностей.

Так как многим нравился DualShock 4, то большинство было уверено, что выйдет нечто подобное. Но разработчики Sony думали иначе. Нет, не то, чтобы DualSense вообще никак не напоминает DualShock 4, но различия все-таки присутствуют. Это касается даже внешнего вида, который больше напоминает нечто среднее между PlayStation и Xbox.

Сама же форма и расположение основных клавиш существенных изменений не претерпели. Но судя по рендерам, расположение основных клавиш немного изменилось. Это же касается и кнопок справа, расстояние между которыми визуально стало больше. Сенсорная панель такая же, но ее площадь немного увеличилась. Именно поэтому пришлось немного перенести клавиши Options и Create. Кстати, последняя пришла на смену кнопке Share.

Что касается изменений внутри, то стоит обратить внимание на наличие нового массива микрофонов и технологии обратной связи, в которую входят адаптивные триггеры L2 и R2. Именно благодаря им геймер почувствует новые ощущения от игрового процесса, так как усилие, прикладываемое к ним будет изменяться в зависимости от ситуации.

Если говорить об изменениях массы и размеров геймпада, то таких данных в общем доступе пока нет. Но перед разработчиками была поставлена задача сделать устройство компактным и легким по ощущениям пользователя. Из последних изменений стоит выделить встроенную батарею и порт USB-C. И еще одна немаловажная деталь: сам геймпад выйдет в двух цветовых решениях, а поэтому есть большая вероятность того, что и сама игровая консоль будет таких же цветов.