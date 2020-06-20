PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
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PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X

Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.

Размеры смогли вычислить с помощью геймпадов, но в финале габариты могут оказаться другими. Примерная высота PS5 составляет 35 см.

  • Ps5 Vs Xbox Series X

Если судить по опубликованный изображениям, то DualShock 4 и DualSense имеют практически одинаковые размеры, а соотношение геймпада к консоли составляет около 3,5:1.

Выход PS5 ожидается в конце 2020 года. Стоимость остаётся неизвестной.

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