PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X

Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.

Размеры смогли вычислить с помощью геймпадов, но в финале габариты могут оказаться другими. Примерная высота PS5 составляет 35 см.

Если судить по опубликованный изображениям, то DualShock 4 и DualSense имеют практически одинаковые размеры, а соотношение геймпада к консоли составляет около 3,5:1.

Выход PS5 ожидается в конце 2020 года. Стоимость остаётся неизвестной.