Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.

Первый вариант подойдёт для тех, кто предпочитает приобретать игры на физическом носителе. Версия без дисковода, предполагает только загрузку игровых проектов через PS Store.

Кроме самой консоли, компания показала дополнительные аксессуары для консоли, а именно пуль дистанционного управления, гарнитуру и камеру.

Стоимость новинок остаётся неизвестной.