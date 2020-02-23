Sony показала дизайн PlayStation 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.

  • Ps 5

Первый вариант подойдёт для тех, кто предпочитает приобретать игры на физическом носителе. Версия без дисковода, предполагает только загрузку игровых проектов через PS Store.

Кроме самой консоли, компания показала дополнительные аксессуары для консоли, а именно пуль дистанционного управления, гарнитуру и камеру.

  • Ps 5 Acsess

Стоимость новинок остаётся неизвестной.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить