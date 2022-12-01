Планшет TCL NXTPAPER 12 Pro с многослойным экраном появится в России с 5 декабря

TCL представила для российского рынка планшет TCL NXTPAPER 12 Pro. Это новый флагман линейки планшетов TCL, который позиционируется, как устройство для работы и развлечений на протяжении длительного времени.

Главной особенностью новинки является многослойный экран диагональю 12,2 дюйма с матрицей IPS и разрешением 2160×1440 точек. Поверхность экрана тактильно похожа на бумагу, чтение с такого дисплея можно сравнить с электронной книгой. Производитель особо отмечает наличие премий ассоциации экспертов аудио- и видеотехники EISA в номинации «Инновация года в области защиты зрения», а также сертификат от TÜV Rheinland.

Многослойное покрытие на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов в отображаемой картинке. Эффект достигается благодаря LED подсветке со сниженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, 5 слоям, рассеивающим синее свечение, и финальному матовому антибликовому слою. Из пресс-релиза TCL

Толщина корпуса устройства составляет 6,9 мм, а вес — около 600 грамм. Экран имеет соотношение сторон 3:2, что позволяет отображать больше контента, чем в устройствах с соотношением 16:9. Общая толщина рамок 8,5 мм.

За работу планшета отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Kompanio 800T с графическим модулем ARM Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти.

Для подключения внешних устройств предусмотрены Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА‧ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Планшет TCL NXTPAPER 12 Pro будет доступен в России за 34 990 рублей с 5 декабря.