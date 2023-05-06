Google планирует представить Pixel Watch 2 вместе со смартфонами Pixel 8 и 8 Pro

Google планирует представить второе поколение умных часов Pixel Watch вместе с флагманскими смартфонами Pixel 8 и 8 Pro. Об этом сообщает сайт 9to5Google со ссылкой на свой источник.

Ожидается, что новые часы получат более современный чипсет, что позволит увеличить время автономной работы за счет улучшенной энергоэффективности. Также возможно увеличение объема оперативной памяти до 2 ГБ, поскольку текущая версия Pixel Watch использует только 1 ГБ оперативной памяти. Пользователи также ожидают уменьшения рамок вокруг дисплея.

Обычно Google обновляет флагманские смартфоны в октябре, что означает, что до официальной презентации нового поколения Pixel Watch остается около пяти месяцев. В настоящее время текущая версия Pixel Watch использует чипсет Exynos 9110, который стоит в Galaxy Watch 2018 года. Однако существуют более современные платформы, такие как Exynos W920, которые могут увеличить эффективность работы устройства.