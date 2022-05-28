Выход складного смартфона Google Pixel перенесли на год

Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants рассказал в своем Twitter, что складной Google Pixel перенесли на год.

Теперь предполагаемый Pixel Notepad выйдет весной 2023 года, эту информацию аналитику подтвердили несколько источников из цепочки поставки дисплеев и компонентов для них.

Google уже не в первый раз сдвигает даты для своего складного смартфона. По слухам, он должен был быть представлен еще осенью 2021 года. Потом перенесли еще на полгода и теперь история повторилась снова. Причина — трудности в разработке и проблемы с поставками. Ждем весну 2023 года.

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