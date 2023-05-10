Google выпустила свой первый складной смартфон — Pixel Fold

Google представила свой первый складной смартфон на главном мероприятии конференции I/O 2023. Он был назван Pixel Fold и имеет оптимизированные приложения, которые работают как на внутреннем, так и на внешнем экране.

Габариты устройства составляют 139,7 x 79,5 x 12,1 мм в сложенном виде и 139,7 x 158,7 x 5,8 мм в разложенном, а также весит 283 г. Дисплей смартфона имеет размер 7,6 дюймов и разрешение 2208 x 1840 пикселей, а также возможность переключения на частоту до 120 Гц и яркость до 1450 нит.

Внутренний экран защищен ультратонким стеклом, а внешний — Gorilla Glass Victus. Pixel Fold работает на процессоре 8-ядерный Google Tensor G2 + Titan M2 и имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 ГБ постоянной памяти UFS 3.1.

Камера состоит из 48-мегапиксельной основной, 10,8-мегапиксельной телефото, 10,8-мегапиксельной сверхширокоугольной и двух фронтальных камер. Батарея обладает емкость 4727 мАч и поддерживает быструю зарядку 30 Вт, а также беспроводную зарядку.

Pixel Fold работает на операционной системе Android 13 и поддерживает USB Type-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, eSIM, GPS, LTE, 5G и NFC.

Смартфон доступен в двух цветах — обсидиан и фарфор, а также обладает дизайном тыльной крышки и внешнего дисплея, как у флагманской серии Pixel 7. Материалы корпуса состоят из стекла и алюминия, а петли из нержавеющей стали с зеркальной полировкой.

Стоимость Pixel Fold начинается от 1799 долларов (~140 200 рублей) за версию с 256 ГБ и от 1919 долларов (~149 500 рублей) за версию с 512 ГБ. Pixel Fold уже доступен для предварительного заказа на сайте Google, а при покупке в подарок дают умные часы Google Pixel Watch.