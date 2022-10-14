Google запустила продажи смартфонов Pixel 7 и Pixel Watch

Google запустила продажи своих флагманских Pixel 7, Pixel 7 Pro и умных часов Pixel Watch.

Сразу перейдем к ценникам:

Pixel 7 на 8/128 Гб — $599;

Pixel 7 на 8/256 Гб — $699;

Pixel 7 Pro на 12/128 Гб — $899;

Pixel 7 Pro на 12/256 Гб — $999;

Pixel 7 Pro на 12/512 Гб — $1099;

Pixel Watch только с Wi-Fi — $349;

Pixel Watch с Wi-Fi и LTE — $399.

Напомним, что Pixel 7 получил 6,53-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает Google Tensor G2, емкость аккумулятора — 4270 мАч. Основная камера сдвоенная — 50 и 12 Мп. У фронтальной камеры 10,8 Мп.

У Pro версии экран уже 6,7-дюймовый OLED с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Процессор тот же Google Tensor G2, емкость аккумулятора 5000 мАч. Основная камера тройная: 50, 12 и 48 Мп.

Оба смартфона работают на Android 13 из коробки. Подробные характеристики новинок от Google можно почитать здесь.

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