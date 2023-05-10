Представлен первый планшет Google — Pixel Tablet

Google выпустила свой первый планшетный компьютер. Новый гаджет называется Pixel Tablet и был представлен компанией еще в 2022 году. Он оснащен фирменным чипом Tensor G2 (+Titan M2), также как и последние смартфоны серии Pixel 7.

Внутри устройства 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 128/256 ГБ UFS 3.1. Экран имеет диагональ 10,95 дюймов с разрешением 2560×1600 и яркостью 500 нит, а также поддерживает стилус USI 2.0.

Планшет оборудован 8-мегапиксельными передней и задней камерами, микрофонами, динамиками, портом USB Type-C 3.2 Gen 1 для зарядки, а также Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и UWB для беспроводной связи. В кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца, а вес устройства составляет 493 грамма.

Pixel Tablet может работать на одной зарядке до 12 часов благодаря батарее на 27 ватт-часов. К планшету прилагается фирменная станция Charging Speaker Dock со встроенным динамиком, заряжающая устройство с мощностью 15 Вт. Обещают 5 лет обновлений для этого планшета.

Цена на Pixel Tablet начинается от 499 долларов (около 38 000 рублей) за модель на 128 ГБ, а версия с накопителем на 256 ГБ стоит на 100 долларов дороже.