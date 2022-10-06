Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Компания Google наконец-то представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Смартфоны получили небольшие изменения в дизайне, а также обновлённое «железо».

Характеристики Google Pixel 7

Габариты: 155,64×73,16×8,7 мм, 195,5 г

Дисплей: 6,32″, 2400×1080, OLED, 90 Гц, 1400 нит, Gorilla Glass Victus

Процессор: Google Tensor G2

Память: 8 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,85 (основная), 12 Мп, f/2,2, 106° (широкоугольная); 10,8 Мп, f/2,2 (фронтальная)

Батарея: 4355 мАч, беспроводная зарядка

Связь: USB-C 3.2, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC

Цвет корпуса: чёрный, светло-зелёный, белый

Характеристики Google Pixel 7 Pro

Габариты: 162,9×76,55×8,9 мм, 212 г

Дисплей: 6,7″, 3120×1440, OLED, 120 Гц, 1500 нит, Gorilla Glass Victus

Процессор: Google Tensor G2

Память: 12 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256/512 ГБ постоянной UFS 3.1

Камера: 50 Мп, f/1,85 (основная), 12 Мп, f/2,2, 106° (широкоугольная), 48 Мп, f/3,5 (телефото); 10,8 Мп, f/2,2 (фронтальная)

Батарея: 5000 мАч, беспроводная зарядка

Связь: USB-C 3.2, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC

Цвет корпуса: чёрный, серый, белый

В качестве процессора выступает новый Tensor G2, который разрабатывался Google совместно с Samsung. Задачи машинного обучения выполняются на 60% быстрее и на 20% эффективнее. За безопасность в новых смартфонах отвечает отдельный чип Titan M2.

Автономность в Pixel 7 и 7 Pro при помощи режима Extreme Battery Saver, позволяет проработать устройству до 72 часов, а быстрая зарядка заполняет аккумулятор на 50% за 30 минут.

Также в Google пообещали, что для смартфонов будут выпускаться патчи безопасности в течение пяти лет.

Цены Google Pixel 7:

Pixel 7 128 ГБ — 599 долларов (~36 200 рублей);

Pixel 7 256 ГБ — 699 долларов (~42 300 рублей);

Pixel 7 Pro 128 ГБ — 899 долларов (~54 500 рублей);

Pixel 7 Pro 256 ГБ — 999 долларов (~60 400 рублей);

Pixel 7 Pro 512 ГБ — 1099 долларов (~66 500 рублей).

Жители США могут сделать предзаказ уже сегодня.

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