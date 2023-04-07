Android 14 получит функцию поиска смартфона в выключенном состоянии

Популярный разработчик Куба Войцеховски со ссылкой на исходный код Android 14, сообщил, что Google обновит сервис «Найти устройство».

На смартфонах серии Pixel появится функция Pixel Power-off Finder. Судя по всему, в устройстве всегда будет работать Bluetooth-чип. Это позволит искать устройство даже при выключенном смартфоне, аналогично «Локатору» на iPhone. Позже это нововведение развернут и для всех Android-устройств.

Google еще в декабре 2022 года запускала функцию ‘Найти мое устройство’, которая отслеживает потерянные или украденные телефоны Android даже без Интернета.

Для постоянной работы чипа Bluetooth требуется аппаратная поддержка. Неизвестно докатится ли такое обновление до существующих Pixel 6 и Pixel 7, но следующее поколение Pixel 8 наверняка получит его из коробки.