PickPoint прекратил свою работу в России

Один из крупнейших логистических сервисов PickPoint объявил о прекращении своей деятельности в России. Партнеры компании получили официальное уведомление о закрытии.

Как сообщается, основной причиной прекращения работы являются финансовые трудности. Также на снижение оборота повлиял уход зарубежных ритейлеров, которые были основными клиентами сервиса.

Техническая поддержка подтвердила факт завершения работы. Все посылки, которые находились в постаматах для отправки, будут возвращены отправителям.