Philips представила 4K-телевизор OLED 807 в России

Philips представила для российского рынка 4K-телевизор OLED 807. Новинка получила 55-дюймовый экран OLED EX с разрешением 4K, 120 Гц, поддержкой формата IMAX, а также HDR, HDR10+ и Dolby Vision. Более того, устройство обладает четырехсторонней подсветкой Ambilight.

Работа устройства происходит под управлением Android TV 11. За быстродействие отвечает процессор P5 AI Perfect Picture шестого поколения. Более того, телевизор поддерживает технологии VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync.

Philips OLED 807 оснащается аудиосистемой 2.1 с суммарной мощностью 70 Вт. Присутствует поддержка DTS-Play-Fi.

Стоимость пока неизвестна. Продажи начнутся в ближайшее время.