Новые телевизоры Philips OLED и The One уже в России

В России стали доступны новые телевизоры Philips европейской сборки с технологией умной подсветки Ambilight. Обновленные модели The One 8808/884 заменили серию The One 8507. Также в ассортименте появились телевизоры 808 и 708 в линейке Philips OLED.

Телевизоры получили процессором P5 7-го поколения, который обеспечивает высокое качество изображения, улучшенный звук и выдающуюся производительность игр. Искусственный интеллект процессора P5 7-го поколения улучшает технологию Ambient Intelligence для OLED-моделей.

Серия Philips OLED 808/708 продолжает развивать технологию OLED EX панелей и предлагает более интуитивную ОС Google TV на OLED-телевизорах и серии ЖК-телевизоров The One 2023 года выпуска.

Модели поддерживают Dolby Vision 4K 120 Гц, HDMI 2.1, VRR, FreeSync Premium. Также они имеют выдающееся качество звука и продуманный дизайн.

55-дюймовый OLED 808 был награжден как лучший OLED-телевизор по версии EISA в 2023–2024 годах.

Philips OLED 808/708 уже доступны в продаже в российских торговых сетях М.видео, Эльдорадо, Citilink, DNS, Holodilnik и Технопарк.