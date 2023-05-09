Philips выпустила 23,8-дюймовый монитор с отдельным экраном E-Ink

Philips выпустила новый 23,8-дюймовый монитор 24B1D5600 с дополнительным 13,3-дюймовым экраном E-Ink, который может снизить нагрузку на глаза во время чтения.

Основная IPS-панель обладает разрешением 2560×1440 пикселей с частотой 75 Гц и яркостью 250 кд/м², а время отклика составляет 4 мс. Дисплей E-Ink можно регулировать, как и основную панель.

Монитор оснащен DisplayPort 1.2, USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), USB-A, Ethernet и аудиовыходом. В Китае 24B1D5600 можно купить за 5999 юаней (~67 000 рублей).

Компания Philips заявляет, что данный монитор идеально подходит для людей, работающих с большим количеством текста на экране.