Первый в мире камерофон Nubia с 1-дюймовой 35-мм камерой показали на фото

В прошлом месяце ZTE представила смартфон Nubia Z50S Pro, который выделяться на фоне других, уникальным сенсором основной камеры на 54-мегапикселя Sony IMX800 размером (1/1,49″) и с фокусным расстоянием 35 мм, а отверстие оптики увеличенно до 5,21 мм, что является рекордом среди всех существующих камерофонов. Но похоже компания решила не останавливаться на достигнутом и работает над ещё более крупным датчиком с 35-миллиметровой оптикой.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился фотографией прототипа флагмана Nubia с монструозным блоком камер, который запечатлён рядом с Nubia Z50S Pro. По словам источника, столь большие габариты блока сенсоров обусловлены реализацией в смартфоне 1-дюймового датчика Sony IMX989 на 50-мегапикселей и с 35-миллиметровой оптикой.

Кроме этого, информатор добавил, что Nubia представит новый камерофон после того, как завершит все работы по оптимизации сенсора камеры.