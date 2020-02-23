Первые подробности о ноутбуке Samsung Book S на процессоре Intel Lakefield

Если верить информации, опубликованной на канадском сайте производителя Samsung , то мы можем узнать технические характеристики еще не представленного ноутбука Galaxy Book S. Вся изюминка в том, что он построен на аппаратной платформе Intel Lakefield и функционирует на платформе Windows 10 Home.

Основой новой платформы является чипсет Core i5-L16G7 с четырьмя маломощными ядрами, выполненных на архитектуре Tremont и одно, но более производительное ядро Sunny Cove, тактовая частота которого может достигать 3,0 ГГц. Эта платформа функционирует в тандеме с восемью гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4x.

Информация выводится на 13,3-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением. Пользователям будут доступны варианты с 256 и 512 ГБ ПЗУ. Также стоит обратить внимание на встроенную аудиосистему AKG, одну камеру (1 МП), а также клавиатуру с подсветкой, дактилоскопический сканер и два порта USB Type-C. Ожидается, что время работы от одного заряда аккумулятора составит 17 часов при просмотре видеороликов.

Отметим, что Galaxy Book S является одним из трех устройств, которые обещаны производителем в этом году на базе платформы Intel Lakefield. Кроме того, устройства на этой же платформе обещают выпустить Microsoft и Lenovo. Первые уже перенесли анонс, вторые выпустят в срок, но не раньше осени этого года.