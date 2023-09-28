Первые изображения смартфона Huawei Nova 11 SE появились в сети

В апреле 2023 года Huawei представила линейку Nova 11. Спустя почти полгода в сети появились изображения еще одного смартфона серии – Nova 11 SE, который может быть выпущен уже в октябре.

Китайский регулятор TENAA провёл сертификацию смартфона (модель BON-AL00) и опубликовал соответствующие изображения смартфона, на которых видно, что устройство оснащено тремя камерами и плоским дисплеем. В целом внешний вид устройства очень похож на Nova 10 SE.

По информации регулятора, Nova 11 SE поддерживает режим ожидания с двумя SIM-картами и поставляется с предустановленной HarmonyOS от Huawei. Другие характеристики телефона еще не известны.