Первые детали о Xiaomi 14T Pro: топовый процессор и улучшенные камеры

Не прошло и года с момента дебюта Xiaomi 13T Pro, как в сети уже засветились детали о следующем поколении – Xiaomi 14T Pro. Слухи намекают, что 14T Pro может представлять собой усовершенствованную версию Redmi K70 Ultra.

Xiaomi 13T не смогла полностью превзойти серию 12T в определенных аспектах, особенно касательно качества экрана и быстрой зарядки. Однако Xiaomi готовит ответный ход с серией 14T, обещая значительные обновления, особенно в камерах.

Xiaomi 14T Pro зарегистрировали в базе данных IMEI под модельными номерами для глобальной и японской версий, что указывает на международный запуск устройства. При этом Xiaomi 14T Pro и Redmi K70 Ultra имеют кодовое имя «ротко», в честь американского художника Марка Ротко.

Хотя полный список характеристик Xiaomi 14T Pro пока неизвестен, предварительные данные говорят о наличии процессора MediaTek Dimensity 9300. Ожидаются улучшения в камере и других ключевых аспектах устройства.