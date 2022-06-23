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Новости

Ритейлеры начинают продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту

Два крупных российских продавца подтвердили предстоящий старт продаж электроники, которую ввезли по смехе параллельного импорта. Первым о таких продажах рассказал «Связной», который будет реализовывать смартфоны и смарт-часы Samsung, iPhone, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo. Аналогичное заявление сделал OZON, но не уточнил, какие товары будут в продаже.

Техника, которая была завезена по схеме параллельного импорта, будет на 10-20% дороже, а платить за сервисное обслуживание и возвращать деньги за неисправный товар будут не производители, а продавцы.

Другие российские продавцы проводят оценку с точки зрения закона и отношений с производителями, некоторые из них надеются на прямые поставки от покинувших рынок производителей.

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Источник:
Коммерсантъ

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