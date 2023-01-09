Panasonic показала OLED-телевизоры на 55, 65 и 77 дюймов

На выставке CES 2023 компания Panasonic представила новый OLED-телевизор MZW2004, который будет доступен с диагоналями 55, 65 и 77 дюймов. Все модели оснащены фирменными матрицами Master OLED Ultimate Module с массивами микролинз, что повышает яркость.

Утверждается, что эти экраны на 150% ярче, чем модели 2022 года. Также телевизоры поддерживают форматы HDR, в числе которых есть Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive и HLG Photo. Также телевизоры имеют режим Filmmaker Mode, который позволяет увидеть контент таким, как его задумывали создатели.

В числе других особенностей — порты HDMI 2.1, разрешение 4K, переменная частота обновления до 120 Гц, а также поддержку систем синхронизации AMD Freesync Premium и Nvidia G-Sync.

Отдельно следует отметить динамики в верхней части телевизора, которые обеспечивают качественный звук.

Цена и дата выхода пока не сообщаться, их объявят позже.