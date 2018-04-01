В России появилась защищённая «раскладушки» от Panasonic

В России начались продажи «раскладушки» Panasonic TU456. Особенность модели в корпусе – он защищен по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Корпус устройства может выдержать температуры и давление, вибрации, а также сильную тряску. Телефон спокойно выдержит падение с высоты до полутора метров.

На защитном корпусе особенности «раскладушки» заканчиваются. Телефон оснащён 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 320х240 точек. Весь интерфейс имеет крупные шрифты и пиктограммы, а также кнопку SOS для связи с родными и спецслужбами.

Основная камера обладает разрешением 0,3 МП. На борту телефона есть слот для MicroSD, поддержка двух SIM-карт, музыкальный плеер, Bluetooth и батарея ёмкостью 600 мАч.

Телефон Panasonic TU456 рассчитан на детей и пожилых пользователей. Кроме того, девайс поддерживает подключение для слухового аппарата.

Цена Panasonic TU456 составляет 3 990 рублей.