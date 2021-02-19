Робот-кошка от Panasonic пукает при плохом настроении

Японская компания Panasonic представила робота-компаньона Nicobo. Он одновременно похож на толстого кота и носок. Робот реагирует на прикосновения, учит слова, а также может быть в разном настроении. Если оно плохое, то «кот» возмущённо портит воздух.

Кот-робот предназначен для одиноких и пожилых людей, которые лишены компании во время самоизоляции. Для восприятия окружающего мира у Nicobo есть камера с распознаванием лиц и система микрофонов. Также он умеет вращаться вокруг своей оси, реагирую на зов. А вот ходить он не умеет. Также у робота есть датчики освещённости — на солнце он жмурится и засыпает.

Цена вопроса составляет 35 800 иен ($360), а за поддержку придётся платить ещё 980 иен (около $10) каждый месяц. При этом пока что будет выпущено всего 320 роботов. В массовом производстве пока речи не идёт.