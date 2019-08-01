Осенью Huawei может перевести смартфоны на собственную ОС

Huawei уже в самое ближайшее время может начать выпуск смартфонов на собственной операционной системе HongMengOS 2.0 или HarmonyOS 2.0. Оболочкой выступит всё та же EMUI 11. Сообщение об этом появилось на официальном форуме сообщества Huawei. Именно на нём давалась расшифровка президента потребительского подразделения программного обеспечения Huawei Ван Ченглу (Wang Chenglu).

Если верить слухам, то презентация EMUI 11 и HarmonyOS 2.0 состоится в сентябре текущего года. В это же время могут представить флагманскую серию Huawei Mate 40. Таким образом компания Huawei начнёт постепенно отказываться от Android.

По другой информации фирменная оболочка EMUI 11 основана на Android 11. Поэтому не совсем пока ясно, что могут показать в сентябре.