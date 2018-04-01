Опубликованы живые фото Xiaomi Mi Mix 4

В Сети опубликовали первые фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 4 с работающим дисплеем.

Изображения появились в китайской соцсети Weibo, а позже были опубликованы на сайте утечек Slashleaks. Как и ожидалось, смартфон будет похож на концептуальный Mi Mix Alpha. Только у новинки будет более привычная задняя панель и физические боковые кнопки.

Также из фотографий видно, что Mi Mix 4 получит экран-водопад. Такой уже есть у Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro. Камера смартфона получит сразу пять модулей, расположенных в вертикальном блоке.

Представить Xiaomi Mi Mix 4 должны в скором времени.