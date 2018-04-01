Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro. Линейку должны представить в марте следующего года на специальном мероприятии в Париже.

Изображения подтверждают слова одного из руководителей Huawei. Он сообщил, что новинки получат обновленный дизайн и внешнего сходства с предыдущими моделями будет немного.



Huawei P40

Действительно, судя по рендерам, Huawei P40 не похож на P30. Но при этом сходство с ожидаемым Samsung Galaxy S11 не заметить трудно.

У базовой версии P40 будет огромной блок для камеры с четыремя модулями, у старшей P40 Pro — с пятью. Основным датчиком будет Sony IMX686 с разрешением 64 Мп, также будет ультраширокоугольный модуль на 20 Мп, перископный телефотомодуль на 21 Мп, макро модуль и датчик ToF. На дисплее не видно вырезов и отверстий под фронтальную камеру. Возможно, она будет подэкранной.







Huawei P40 Pro

Смартфон будет работать на Android 10 с фирменной оболочкой EMIU. Операционной системы HarmonyOS пока что не будет. Представитель компании сообщил, что новинки получат приложения и сервисы от Huawei Mobile Services. Производитель наконец-то придумал аналоги для всех “запрещенок” от Google. У Huawei уже выходил смартфон без сервисов Google — Huawei Mate 30. Судить о его успехе достаточно трудно.

Ожидается, что Huawei P40 и P40 Pro получат OLED-дисплеи, встроенный сканер отпечатков пальцев, емкий аккумулятор на 5500 мАч, поддержку 50-ваттной быстрой зарядки и порт USB Type-C. Стандартного разъема для наушников 3,5 мм не будет. Смартфоны будут работать на платформе Kirin 990.

Стоимость новинок пока не раскрыта.