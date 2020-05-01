Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

Несмотря на то, что компания Huawei уже вовсю реализует свой новый флагман Huawei P40 и P40 Pro во всех регионах мира, производитель не забывает и о прошлогоднем топе – Huawei P30 Pro. На днях появилась информация, что компания выпустит обновленную версию Huawei P30 Pro New Edition. Чем же примечателен этот девайс, что на него обратили внимание?

Как мы знаем, Huawei и Google «поссорили», а первым запретили устанавливать на свои устройства приложения американской компании. И как раз после выхода Huawei P30 Pro в прошлом году, смартфоны Huawei лишили этих сервисов. То есть уже и линейка Huawei P40 вышла без поддержки Google.

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. И это не может не радовать. Если говорить о самом смартфоне, то он выделяется собственным чипсетом Kirin 980, основной квадро-камерой от Leica, а также экраном, который получил скругленные края. Ожидается, что новую версию представят уже 15 мая.