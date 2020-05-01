Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
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Новости

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

Несмотря на то, что компания Huawei уже вовсю реализует свой новый флагман Huawei P40 и P40 Pro во всех регионах мира, производитель не забывает и о прошлогоднем топе – Huawei P30 Pro. На днях появилась информация, что компания выпустит обновленную версию Huawei P30 Pro New Edition. Чем же примечателен этот девайс, что на него обратили внимание?

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Как мы знаем, Huawei и Google «поссорили», а первым запретили устанавливать на свои устройства приложения американской компании. И как раз после выхода Huawei P30 Pro в прошлом году, смартфоны Huawei лишили этих сервисов. То есть уже и линейка Huawei P40 вышла без поддержки Google.

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По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. И это не может не радовать. Если говорить о самом смартфоне, то он выделяется собственным чипсетом Kirin 980, основной квадро-камерой от Leica, а также экраном, который получил скругленные края. Ожидается, что новую версию представят уже 15 мая.

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